Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава ОБСЄ прибув з візитом до Києва
13:28 16.10.2023 |
Міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі прибув з візитом до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на македонське видання Сivil media, яке взяло коментар в Османі у вагоні потяга.
Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.
"Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку", - сказав він.
Зазначимо, що Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку РФ.
"Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав глава ОБСЄ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спецпредставниця США з питань відновлення України назвала продуктивною зустріч із Зеленським та його командою в Києві
|У Байдена запевнили, що підтримка України залишається топпріоритетом США
|Спецпредставник США з відновлення України вперше прибула до Києва
|Глава ОБСЄ прибув з візитом до Києва
|«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU