Глава ОБСЄ прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на македонське видання Сivil media, яке взяло коментар в Османі у вагоні потяга.

Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

"Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку", - сказав він.

Зазначимо, що Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку РФ.

"Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав глава ОБСЄ.