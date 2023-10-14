Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

 

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли всюдиходи та системи виявлення дронів, повідомляється на сайті німецького уряду.

Так, до пакета допомоги ввійшли: чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку; чотири машини для охорони кордону; 50 систем виявлення дронів; два великовантажні тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи.

Крім того, передано 100 тисяч аптечок і 27477 рюкзаків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4762  0,02 0,06 38,1428  0,04 0,09
EUR 39,8190  0,09 0,23 40,7024  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3750  0,02 0,04 36,3950  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес