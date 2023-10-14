Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли всюдиходи та системи виявлення дронів, повідомляється на сайті німецького уряду.

Так, до пакета допомоги ввійшли: чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку; чотири машини для охорони кордону; 50 систем виявлення дронів; два великовантажні тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи.

Крім того, передано 100 тисяч аптечок і 27477 рюкзаків.