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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
23:55 13.10.2023 |
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли всюдиходи та системи виявлення дронів, повідомляється на сайті німецького уряду.
Так, до пакета допомоги ввійшли: чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку; чотири машини для охорони кордону; 50 систем виявлення дронів; два великовантажні тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи.
Крім того, передано 100 тисяч аптечок і 27477 рюкзаків.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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