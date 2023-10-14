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АНАЛІТИКА

Politico: Українці у США завершили мовні курси й почнуть льотну підготовку на F-16

 

Українські льотчики вже наступного тижня мають розпочати навчання на винищувачах F-16 на авіабазі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в штаті Аризона після завершення мовної підготовки.

Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як стало відомо виданню, невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка.

Очікується, що українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, яку очолять США, Данія й Нідерланди.

За словами Остіна, перші F-16 можуть з'явитись в Україні не раніше весни 2024 року.
Ключові теги: США
 

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