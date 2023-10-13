Хабар на $2,7 мільйона: Спільник ексголови Верховного суду Князєва пішов на угоду з судом

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 12 жовтня затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим викрили на одержанні $2,7 млн хабаря.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Відповідно до угоди, суд визнав його винуватим у пособництві в пропозиції хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

"За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Водночас адвокат зобов'язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на "Армію дронів".

Також вилучені під час розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується $350 тис.

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.