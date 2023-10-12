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АНАЛІТИКА

Болгарія навчатиме українських пілотів на F-16 англійської мови

 

Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Помітні результати зустрічі з моїм колегою з Болгарії Тодором Тагарєвим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва.

Крім того, Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.

"Вдячний за життєво важливу підтримку міністру Тагарєву і всьому болгарському народу", - додав Умєров.

Допомога від Болгарії

Нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Україні.

Також Болгарія передасть Україні понад 290 тисяч болгарських левів (близько 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу у зв'язку зі складною ситуацією через повномасштабне вторгнення РФ.

У липні Болгарія передала Україні пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин, переважно БМП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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