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Болгарія навчатиме українських пілотів на F-16 англійської мови
18:29 12.10.2023 |
Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Помітні результати зустрічі з моїм колегою з Болгарії Тодором Тагарєвим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва.
Крім того, Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.
"Вдячний за життєво важливу підтримку міністру Тагарєву і всьому болгарському народу", - додав Умєров.
Допомога від Болгарії
Нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 Україні.
Також Болгарія передасть Україні понад 290 тисяч болгарських левів (близько 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу у зв'язку зі складною ситуацією через повномасштабне вторгнення РФ.
У липні Болгарія передала Україні пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин, переважно БМП.
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