Фінансові новини
- |
- 12.10.23
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди невдовзі відправлять F-16 у центри навчання українських пілотів
18:20 12.10.2023 |
Нідерланди протягом декількох тижнів відправлять літаки F-16 до центрів навчання українських пілотів в Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.
Відомо, що українські пілоти вже невдовзі почнуть тренувальні польоти на винищувачах F-16. Як розповіла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен створення навчального центру в сусідній з Україною Румунії йде добре.
"Ми сподіваємося передати 12-18 літаків до Румунії протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може почати працювати", - сказала вона.
Оллонгрен зауважила, що Нідерланди досі працюють над додатковою допомогою українській ППО.
F-16 для України
Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.
Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.
Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.
Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Болгарія навчатиме українських пілотів на F-16 англійської мови
|Нідерланди невдовзі відправлять F-16 у центри навчання українських пілотів
|Антикорупційний суд закрив справу проти «хрещеного батька контрабанд» Альперіна
|У НАЗК сказали, для кого відтермінований обов'язок подачі декларацій
|Справа Фрідмана: суд арештував активи ще одного оператора – lifecell
|Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
Бізнес
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe