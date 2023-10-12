Антикорупційний суд закрив справу проти «хрещеного батька контрабанд» Альперіна

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти одеського підприємця Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні.

Відповідне рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус, повідомляє Центр протидії корупції.

Розслідування справи завершили у листопаді 2020 року. На розгляд до ВАКС справа потрапила у серпні 2022 року.

Через п'ять місяців судді вирішили, що вона не підсудна ВАКС і звернулися до Апеляційної палати з клопотанням про передачу справи до іншого суду. Однак, апеляція тоді відмовила.

Тепер же сторона захисту подала клопотання про закриття справи, наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати так звані "правки Лозового" і закрити справу, адже строки розслідування у ній нібито продовжував не уповноважений на це суб'єкт.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року співробітники НАБУ затримали одеського контрабандиста Альперіна після того, як він сам прийшов до прокуратури. Перед цим президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе затримати Альперіна.

Його разом зі спільниками звинувачували у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн.

На початку грудня 2019 року ВАКС обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн. Її одразу ж внесли і Альперін вийшов на свободу. Втім, половину цих коштів згодом стягнули в дохід держави, бо він не здав ізраїльський паспорт.

У квітні 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі. Санкції РНБО також торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2017 року ДФС повідомила про арешт на депозитних рахунках Київської митниці 450 млн грн у рамках розслідування кримінального провадження за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою підприємств-імпортерів.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що одеський контрабандист Вадим Альперін намагався дати хабар одному з керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за відміну арешту.

На початку грудня 2017 року Печерський районний суд заарештував Вадима Альперіна у справі про спробу підкупу співробітника НАБУ із альтернативою внесення застави у 21 млн грн. Альперін вніс заставу і вийшов на волю, а потім за допомогою рішення суду повернув собі внесені як заставу кошти.