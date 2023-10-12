У НАЗК сказали, для кого відтермінований обов'язок подачі декларацій

Вже напрацьовано перелік категорій осіб, подачу декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій для яких відтерміновано.

Його оприлюднив заступник голови НАЗК Артем Ситник на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Є категорії осіб, до яких відтерміновано обов'язок подачі декларацій. Це військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, Управління державної охорони та інших військових формувань, поліцейських особливого призначення, які залучені до ведення бойових дій. Також це особи, на яких поширюються вимоги ст. 52-1 закону про запобігання корупції, а це ті особи, які проходять службу на умовах державної таємниці і розкриття даних про яких зашкодить здійсненню ними цієї служби", - сказав Ситник.

За його словами, це також особи, які для здійснення повноважень перебувають у зоні проведення активних бойових дій, перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, це особи, які є полоненими та інтернованими. Ті, хто перебуває на лікуванні й реабілітації після поранення або контузії у зв'язку із несенням військової служби і виконанням повноважень, а також члени сімей всіх цих названих категорій осіб.

"Тобто усі ці особи, яких я перерахував, обов'язок подачі декларацій для них відтермінований і це обов'язково настає не пізніше 90 календарних днів після зміни умов, які надають таке право - тобто право не подавати декларації. Це або закінчення воєнного стану, або звільнення з цієї служби", - додав заступник голови НАЗК.

Він уточнив, що вилучення наявних декларацій таких людей з реєстру відбувається за поданням керівників військових формувань. Подання має бути направлене у Нацагентство в електронній формі, тоді НАЗК вилучає ці декларації із публічної частини реєстру і на момент відкриття реєстру декларацій цих даних у публічній частині вже не буде.

"Відповідальність за вірогідність даних, які будуть зазначені у такому поданні, покладається на керівників, які будуть його підписувати, а НАЗК як орган виконавчої влади, який імплементує цей закон, буде ці подання розглядати і вилучати відповідні декларації з публічної частини реєстру", - додав Ситник.

Керівниця управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова нагадала декларантам про те, що Закону України № 3384-ІХ про відновлення декларування містить певні зміни у частині того, яку інформацію треба вносити.

"Вже не потрібно буде вносити відомості про номери рахунків. Попри те, що сама форма буде змінена трохи пізніше, оскільки у нас є строк на приведення у відповідність нормативно-правових актів до вимог цього закону. Кожен декларант, який захоче подати декларації сьогодні-завтра і на майбутнє, до зміни самої форми технічно зможе подати декларації без таких даних. І ми зараз працюємо над тим, щоб адаптувати чинну форму до нових вимог", - сказала вона.

Крім того, декларант, члени сім'ї якого проживають за кордоном, можуть не зазначати повну адресу місця проживання - треба тільки країну та регіон.

Національне агентство з питань запобігання корупції має відкрити доступ до Єдиного державного реєстру декларацій не пізніше 60 днів з дня набрання чинності підписаного Президентом Закону "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

"Закон нас зобов'язує привести усі наші нормативні документи у відповідність до цього закону. На це дається місяць. Звичайно, ми не будемо місяць чекати, ми проєкти цих документів вже розробили, погодили із зацікавленими органами. Найважливіший документ, який, сподіваюся, буде найближчим часом, затверджений головою НАЗК та заюстований Міністерством юстиції, це порядок вилучення декларацій із публічної частини декларації, якщо оприлюднення цієї декларації носить певні ризики для декларанта", - резюмував Ситник.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав закон про відновлення е-декларування під час воєнного стану, повторно ухвалений Верховною Радою із його пропозиціями.