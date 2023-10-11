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Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin
23:34 11.10.2023 |
Уряд Сполученого Королівства анонсував передачу Україні стаціонарних зенітних установок Terrahawk Paladin, для забезпечення об'єктової ППО від дронів.
Про це повідомляє офіційний сайт британського уряду.
У новому пакеті допомоги від Британії, для забезпечення покращення протиповітряної оборони, була анонсована передача стаціонарної зенітної установки виробництва MSI Defence Systems - Terrahawk Paladin.
"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна", - розповів Грант Шаппс, міністр оборони Сполученого Королівства.
Особливість установки полягає у повній автономності роботи, а також наявності відповідних датчиків та систем для пошуку, виявлення, захоплення та знищення повітряних, наземних та морських цілей на невеликій дальності.
Для знищення цілей використовується гармата, калібр якої можна змінити за бажанням замовника. У стандартній комплектації установка оснащується 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II з можливим збільшенням калібру до 40-мм.
Разом з гарматою на платформі встановлена фіксована радіолокаційна щогла, з круговим оглядом, для виявлення малопомітних цілей.
В парі з РЛС, встановлена оптична система пошуку та захоплення цілі з денним та нічним каналом, що забезпечує знищення ворожих цілей у будь-яку погоду.
Для роботи системи використовується генератор, який забезпечує електропостачання для установки та комплекту управління. Саме управління відбувається дистанційно та можливе у непідготовлених місцях.
Компанія MSI Defence Systems піонер у розробці дистанційний керованих установок. Наразі їх гарматні установки активно використовуються на надводних кораблях по всьому світі, та забезпечують надійний захист кораблів від надводних та повітряних загроз.
Як повідомляв "Мілітарний" раніше, Британія передає Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar, після їх підготовки фахівцями компанії RBSL.
Фахівці компанії RBSL відправились в Європу для допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин Scimitar Mk.2 до відправки в Україну.
Підходящі машини пройдуть ремонт та підготовку до транспортування. Передача Scimitar Mk.2 відбувається зі складу підрозділів британської армії, які зараз розміщені в Європі.
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