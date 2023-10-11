Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умеров: США запевнили в підтримці, затримок у постачанні не буде ні до кінця року, ні після
22:45 11.10.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що були отримані запевнення від США в продовженні допомоги Києву «стільки, скільки буде потрібно».
"Щодо продовження підтримки США. Міністр оборони США Остін ще раз запевнив, що підтримка Сполученими Штатами України продовжиться. Жодних затримок у поставках не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказав Умеров під час спілкування з журналістами в Брюсселі.
Також Умеров наголосив, що США запевнили, що вони готові і будуть підтримувати і Україну, і Ізраїль.
За словами міністра, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та командою з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ сьогодні вони отримали запевнення, що обидві палати підтримують Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin
|Умеров: США запевнили в підтримці, затримок у постачанні не буде ні до кінця року, ні після
|ЄС планує виділити Україні EUR4,5 млрд до кінця 2023 р. і розраховує на підтримку інших донорів - єврокомісар
|Зеленський, Кім і Притула увійшли до трійки лідерів довіри серед політиків, чиновників, громадських діячів і журналістів - опитування
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника