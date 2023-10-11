Умеров: США запевнили в підтримці, затримок у постачанні не буде ні до кінця року, ні після

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що були отримані запевнення від США в продовженні допомоги Києву «стільки, скільки буде потрібно».

"Щодо продовження підтримки США. Міністр оборони США Остін ще раз запевнив, що підтримка Сполученими Штатами України продовжиться. Жодних затримок у поставках не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказав Умеров під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

Також Умеров наголосив, що США запевнили, що вони готові і будуть підтримувати і Україну, і Ізраїль.

За словами міністра, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та командою з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ сьогодні вони отримали запевнення, що обидві палати підтримують Україну.