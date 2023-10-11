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АНАЛІТИКА

Зеленський, Кім і Притула увійшли до трійки лідерів довіри серед політиків, чиновників, громадських діячів і журналістів - опитування

19:52 11.10.2023 |

Політика

 

У вересні більше половини респондентів висловили довіру до президента України Володимира Зеленського (75%), голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (64%), і до волонтера Сергія Притули (51%). Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 до 27 вересня 2023 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!".


Як зазначають у пресрелізі, серед опитаних частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до радника глави Офісу президента Михайла Подоляка (відповідно 45% і 30%), мера Києва Віталія Кличка (44% і 39,5%), секретаря РНБО Олексія Данілова (42% і 35,5%), глави СБУ Василя Малюка (34% і 21%), до журналіста Юрія Бутусова (31% і 25%), блогера Сергія Стерненка (28,5% і 26%), глави МВС Ігоря Клименка (26% і 22%), і до міністра оборони Рустема Умєрова (25% і 21%).

Згідно з результатами опитування, більше половини респондентів не довіряють нардепам Юрію Бойку (82%) і Юлії Тимошенко (82%), лідеру партії "Євросолідарність" Петру Порошенку (73%), ексрадникові ОП Олексію Арестовичу (71%), ведучому Дмитру Гордону (58%), голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (54%), та голові ОП Андрію Єрмаку (53%).

Серед респондентів частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (відповідно 46% і 25%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (44% і 36%), і до голови парламентського комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева (29% і 18%).

Опитування проводили методом face-to-face у 22 областях України, а також у м. Київ, у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, які контролюються урядом України. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема, вимушеної евакуації громадян.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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