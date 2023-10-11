Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова військова допомога Україні від Нідерландів: дрони, боєприпаси й засоби для розмінування
19:28 11.10.2023 |
Нідерланди в середу оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні нідерландського Міністерства оборони.
Відомство не уточнило кількості й вартості допомоги, підкресливши, що вона "вкрай необхідна для підтримки операцій Збройних сил України з відвоювання території у російських окупантів".
З урахуванням останнього пакета загальна вартість військової допомоги Нідерландів Україні становить 2,1 мільярда євро, з них майже 1 мільярд євро - прямі поставки, 468 мільйонів євро - обладнання, придбане на комерційній основі.
Решта коштів - внески Нідерландів у військові фонди на підтримку України, зокрема фонду на чолі з Великою Британією. Раніше стало відомо, що група союзників надасть для цього фонду понад 147 млн євро на фінансування обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.
Міноборони Нідерландів також підтвердило, що спільно зі США й Данією очолять коаліцію з навчання Військово-повітряних сил України.
Крім того, в середу стало відомо, що Фінляндія передає Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 млн євро, Канада - артилерійські снаряди й іншу зброю, а також зимову форму і спальники для військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|Україна отримає від Британії зенітні установки Terrahawk Paladin
|Умеров: США запевнили в підтримці, затримок у постачанні не буде ні до кінця року, ні після
|ЄС планує виділити Україні EUR4,5 млрд до кінця 2023 р. і розраховує на підтримку інших донорів - єврокомісар
|Зеленський, Кім і Притула увійшли до трійки лідерів довіри серед політиків, чиновників, громадських діячів і журналістів - опитування
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника