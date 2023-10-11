Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова військова допомога Україні від Нідерландів: дрони, боєприпаси й засоби для розмінування

 

Нідерланди в середу оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні нідерландського Міністерства оборони.

Відомство не уточнило кількості й вартості допомоги, підкресливши, що вона "вкрай необхідна для підтримки операцій Збройних сил України з відвоювання території у російських окупантів".

З урахуванням останнього пакета загальна вартість військової допомоги Нідерландів Україні становить 2,1 мільярда євро, з них майже 1 мільярд євро - прямі поставки, 468 мільйонів євро - обладнання, придбане на комерційній основі.

Решта коштів - внески Нідерландів у військові фонди на підтримку України, зокрема фонду на чолі з Великою Британією. Раніше стало відомо, що група союзників надасть для цього фонду понад 147 млн євро на фінансування обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.

Міноборони Нідерландів також підтвердило, що спільно зі США й Данією очолять коаліцію з навчання Військово-повітряних сил України.

Крім того, в середу стало відомо, що Фінляндія передає Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 млн євро, Канада - артилерійські снаряди й іншу зброю, а також зимову форму і спальники для військових.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4385
  0,0673
 0,18
EUR
 1
 38,6394
  0,0345
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4878  0,02 0,07 38,1904  0,02 0,04
EUR 39,8685  0,04 0,09 40,8052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4300  0,09 0,25 36,4500  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес