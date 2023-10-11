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Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України
19:13 11.10.2023 |
Норвегія об'єднує зусилля зі Швецією і Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році.
Як повідомляють на сайті Міноборони Норвегії, глава відомства Бйорн Арільд Грам наголосив на великій потребі й використанні артилерійських боєприпасів в Україні.
У відомстві пояснили, що було розглянуто кілька можливостей того, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб, і було зроблено висновок, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo.
"Три країни разом вносять майже 600 мільйонів норвезьких крон, й Україна отримає боєприпаси у 2024 році", - сказав міністр оборони.
У Міноборони Данії повідомили, що країна внесе 150 мільйонів данських крон.
"Якщо ми хочемо й надалі мати змогу підтримувати Україну та поповнювати власні запаси міністерства оборони, вкрай важливо, щоб ми також зміцнили наше виробництво та ланцюжки постачань найважливіших боєприпасів на Півночі", - заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.
Він зазначив, що цією ініціативою країни також посилають чіткий сигнал про підтримку України в довгостроковій перспективі.
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