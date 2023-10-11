Міжнародний фонд підтримки України виділив допомогу для ЗСУ на 156 млн доларів

Міжнародний фонд для України передав черговий пакет допомоги на загальну суму 1,1 млрд данських крон (156,5 млн доларів). До нього увійде обладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена.

Разом з іншими країнами, що підтримують Міжнародний фонд України (IFU), який був створений після донорської конференції в Копенгагені 2022 року, Данія вирішила направити Україні військову пожертву.

Воно сприятиме підтримці української оборонної техніки та її маневреності на фронті, а також засобам розмінування та транспортуванню танків.

"Для боротьби України з Росією вкрай важливо, щоб ми продовжували вносити як військові пожертви, так і іншу допомогу. Україні потрібні як боєприпаси, так і допомога в обслуговуванні техніки, зношеної внаслідок тривалої війни. Ось чому я радий, що ми разом з іншими країнами у складі IFU можемо допомогти українцям, зокрема, обладнанням для обслуговування систем озброєння на полі бою", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Що саме увійде в пакет допомоги Україні

Загальна сума пожертви включає закупівлю засобів для прориву російських ліній оборони, включно з обладнанням для розмінування, наведення мостів і переправ, а також засобів технічного обслуговування, запасних частин та інших інженерних засобів.





Данія підтримує нинішнє пожертвування разом з іншими країнами-членами правління IFU (Великою Британією, Норвегією, Нідерландами та Швецією), а також Литвою та Ісландією.

"Немає жодної країни, яка поодинці могла б виконати колосальне і важливе завдання з надання військової підтримки, якої потребує Україна. Саме тому Данія бере участь у низці міжнародних проєктів співробітництва, в яких IFU має суттєве значення", - додав Троельс Лунд Поульсен.

Допомога від Данії

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.

Також Сполучені Штати та Данія допоможуть Україні зменшити вразливість і зміцнити стійкість критичної інфраструктури до кіберзагроз.

Нещодавно стало відомо, що Данія пожертвує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського союзу.