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Міжнародний фонд підтримки України виділив допомогу для ЗСУ на 156 млн доларів
18:39 11.10.2023 |
Міжнародний фонд для України передав черговий пакет допомоги на загальну суму 1,1 млрд данських крон (156,5 млн доларів). До нього увійде обладнання для розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена.
Разом з іншими країнами, що підтримують Міжнародний фонд України (IFU), який був створений після донорської конференції в Копенгагені 2022 року, Данія вирішила направити Україні військову пожертву.
Воно сприятиме підтримці української оборонної техніки та її маневреності на фронті, а також засобам розмінування та транспортуванню танків.
"Для боротьби України з Росією вкрай важливо, щоб ми продовжували вносити як військові пожертви, так і іншу допомогу. Україні потрібні як боєприпаси, так і допомога в обслуговуванні техніки, зношеної внаслідок тривалої війни. Ось чому я радий, що ми разом з іншими країнами у складі IFU можемо допомогти українцям, зокрема, обладнанням для обслуговування систем озброєння на полі бою", - сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Що саме увійде в пакет допомоги Україні
Загальна сума пожертви включає закупівлю засобів для прориву російських ліній оборони, включно з обладнанням для розмінування, наведення мостів і переправ, а також засобів технічного обслуговування, запасних частин та інших інженерних засобів.
Данія підтримує нинішнє пожертвування разом з іншими країнами-членами правління IFU (Великою Британією, Норвегією, Нідерландами та Швецією), а також Литвою та Ісландією.
"Немає жодної країни, яка поодинці могла б виконати колосальне і важливе завдання з надання військової підтримки, якої потребує Україна. Саме тому Данія бере участь у низці міжнародних проєктів співробітництва, в яких IFU має суттєве значення", - додав Троельс Лунд Поульсен.
Допомога від Данії
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про можливість країни відправити в Україну перші винищувачі F-16 у першому кварталі наступного року.
Також Сполучені Штати та Данія допоможуть Україні зменшити вразливість і зміцнити стійкість критичної інфраструктури до кіберзагроз.
Нещодавно стало відомо, що Данія пожертвує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського союзу.
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