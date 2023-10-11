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Норвегія виділить ще $18,5 млн на гуманітарне розмінування в Україні
15:37 11.10.2023 |
Уряд Норвегії виділяє додатково 200 млн норвезьких крон (близько $18,5 млн за поточним курсом) на гуманітарне розмінування в Україні, повідомив держсекретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон (Eivind Vad Petersson).
"З 2015 року Норвегія надала допомогу EUR15 млн через неурядові організації. Сьогодні ми збільшуємо свій внесок ще на 200 млн крон додаткової допомоги на розмінування", - сказав він на Міжнародній донорській конференції високого рівня з гуманітарного розмінування в Україні в Загребі в середу.
Вад Петерссон також закликав дотримуватися Конвенції про заборону протипіхотних мін, ухваленої 25 років тому, висловивши сподівання, що до неї долучиться і Хорватія.
У повідомленні на сайті уряду Норвегії в середу зазначається, що широке застосування мін і касетних боєприпасів в Україні зробило її сьогодні найзамінованішою країною у світі, у зв'язку з чим Норвегія більш ніж подвоїть свою підтримку зусиль зі знешкодження мін, встановлених в Україні з початку жорстокої агресивної війни Росії.
Зазначається, що близько 30% території України наразі всіяно мінами та боєприпасами, що не розірвалися, і розмінування життєво важливе для того, щоб українські фермери могли вирощувати врожай.
"Військова агресія Росії на території України зачіпає не лише Україну. Це загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - наводяться в релізі слова міністра закордонних справ Аннікен Хюітфельдт (Anniken Huitfeldt).
Уточнено, що Норвегія раніше надала 164 млн норвезьких крон на діяльність із розмінування відтоді, як Росія почала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року. Кошти, що додатково виділяються в рамках Нансенівської програми підтримки України, буде спрямовано через наявні організації з розмінування, включно з "Допомогою норвезького народу", HALO Trust і системою ООН.
Норвегія нагадує, що вже надала Україні понад 4,5 мільярда норвезьких крон у вигляді гуманітарної допомоги та допомоги біженцям у сусідніх країнах.
Раніше на конференції про виділення додаткового фінансування EUR5 млн на гуманітарне розмінування в Україні заявила Хорватія, яка організувала донорську конференцію. Ще кілька країн, серед яких, зокрема, Іспанія, Словаччина, Словенія, повідомили на конференції про виділення додаткових коштів на цю мету, однак у цих випадках ідеться про суми EUR0,5 млн-EUR1,5 млн.
Згідно з проведеним дослідженням Світового банку, уряду України, Єврокомісії та ООН, витрати на гуманітарне розмінування за рік після початку повномасштабного вторгнення РФ оцінювали у понад EUR34 млрд з EUR383 млрд загальних витрат на реконструкцію та відновлення. Водночас повний ступінь забруднення залишається неясним через бойові дії та окупацію території.
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