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АНАЛІТИКА

ЄС та його країни вже виділили на розмінування в Україні EUR110 млн і розширять це фінансування - єврокомісар

 

Європейський союз за останні півтора року мобілізував понад EUR43 млн для підтримки протимінної діяльності в Україні, повідомив єврокомісар із довкілля Віргініус Сінкявічус на відкритті Міжнародної донорської конференції високого рівня з гуманітарного розмінування в Україні в Загребі (Хорватія) у середу.

"У поєднанні зі значною двосторонньою підтримкою, яку надають держави-члени ЄС, ми вже сьогодні перевищили EUR110 млн інвестицій у цей сектор", - зазначив він.

Водночас єврокомісар наголосив, що виділених коштів недостатньо і необхідно нарощувати фінансування.

"Протимінна діяльність є найважливішим пріоритетом у нашій підтримці України. І нам потрібно продовжувати тісно співпрацювати, щоб наша підтримка була настільки ефективною, тривалою і стійкою, наскільки це можливо. І ЄС стоятиме поруч з Україною перед обличчям цього виклику і вітатиме постійну тверду прихильність усіх міжнародних партнерів України", - заявив Сінкявічус.

За його словами, вирішення проблеми мінного забруднення української землі внаслідок агресивної війни Росії є важливим кроком на шляху України до реконструкції та відновлення. Швидке і надійне очищення землі та інфраструктури є обов'язковою попередньою умовою для повернення людей до своїх домівок і відновлення економічної діяльності, пояснив він.

Єврокомісар зазначив, що підтримка ЄС поширюється на всі напрями протимінної діяльності, включно з оцінкою, обстеженням і розмінуванням.

"Важливо зазначити, що це також охоплює просвітництво з питань мінної небезпеки, щоб допомогти спільнотам, які зазнали мінного забруднення, краще захистити себе, а також надати підтримку жертвам інцидентів, пов'язаних із мінами", - додав Сінкявічус.

Він зазначив, що ЄС і його держави-члени також надають значну підтримку в оснащенні українських гуманітарних саперів, екстрених служб і національної поліції, щоб зробити їхню небезпечну роботу безпечнішою та ефективнішою.

За його словами, Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії підтримує ці зусилля цілодобово і без вихідних.

"Більше того, ми тісно співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки ефективних систем управління українським сектором протимінної діяльності. Для ЄС велика честь бути серед міжнародних партнерів України, представлених у Консультативній раді нового Центру гуманітарного розмінування країни", - зазначив єврокомісар.

Він додав, що вимога додаткових експертів для підтримки роботи Міністерства економіки в цьому напрямі перебуває в стадії реалізації. Інші задіяні національні органи також можуть отримати цю підтримку.

Як повідомлялося, у проведеному Світовим банком, урядом України, Єврокомісією та ООН дослідженні після року війни витрати на гуманітарне розмінування оцінювали у понад EUR34 млрд з EUR383 млрд загальних витрат на реконструкцію та відновлення. Україна входить до числа країн світу, найбільш забруднених мінами і вибухонебезпечними пережитками війни. При цьому повний ступінь забруднення залишається неясним через тривалі бойові дії та окупацію території.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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