Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування
09:28 11.10.2023 |
Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - заявила Свириденко.
Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.
Договір передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:
* заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;
* навчання населення ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;
* розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;
* тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;
* обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;
* сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
|Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
|Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійдуть Patriot та IRIS-T
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мовний омбудсмен закликає телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах
|Розкрадання газу на 2,1 мільярда: НАБУ вручило підозру нардепу Дубневичу
|«Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
|Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
|Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування
|Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника