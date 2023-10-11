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АНАЛІТИКА

Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування

09:28 11.10.2023 |

Політика

 

Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - заявила Свириденко.

Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.

Договір передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:

* заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;

* навчання населення ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;

* розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;

* тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;

* обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;

* сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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