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Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
08:51 11.10.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в українському Міноборони.
За словами Умєрова, сторони обговорили надання Україні винищувачів F-16 та тренування українських пілотів.
"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО", - додав він.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.
Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль раніше заявив, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.
ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16. Відповідне рішення ухвалили ще у 2018 році.
Уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".
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