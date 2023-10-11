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АНАЛІТИКА

Rheinmetall отримав замовлення на 150 тисяч снарядів для України

 

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у вівторок оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, причому вони призначені для України.

Про це компанія оголосила на своєму сайті, повідомляє "Європейська правда".

Замовлення є третім у межах рамкової угоди на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, яку Rheinmetall уклав у липні. Угода, яка діятиме до 2029 року, передбачає постачання на потенційну суму в близько 1,2 мільярди євро.

Відповідно до чинного замовлення, Rheinmetall має поставити понад 100 тисяч 155-мм снарядів, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.

"Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України", - уточнює концерн, і додає, що перші "десятки тисяч" снарядів буде виготовлена до кінця цього року, а решта - уже у 2024-му.

Вартість замовлення не розкривається, але у Rheinmetall кажуть, що йдеться про "суму в сотні мільйонів євро в середньому діапазоні".

Минулого тижня німецький збройовий концерн отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини.

Перед цим стало відомо, що Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"). Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.
 

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