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АНАЛІТИКА

В Україну з Німеччини найближчими днями прибудуть 10 танків Leopard 1

 

До України найближчими днями прибуде партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

За даними відомства, українські військові отримають ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 захищених транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.

Варто зауважити, що нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови України від німецьких Leopard1, які знаходяться у не задовільному стані.

При цьому Німеччина обіцяла передати Україні понад сто Leopard 1A5. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому.

Окрім цього у Міноборони Німеччини зауважили, що даний пакет допомоги коштує близько 1 мільярда євро. Він виділений для того, щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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