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Пояснили НАБУ, що це стратегічний постачальник: у Раді розбиралися з обшуками в Archer
22:52 10.10.2023 |
Комітет національної безпеки оборони та розвідки Верховної Ради провів закрите засідання щодо резонансної ситуації з обшуками НАБУ в компанії Archer, яка постачає оборонну продукцію міністерству оборони. Про це повідомив голова фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія.
НАБУ минулого тижня провело обшуки в Archer за підозрою у розтраті 1,5 млрд грн державних коштів. Archer - українська компанія-виробник тепловізійних приладів, аксесуарів, прицілів, далекомірів.
"Максимально об'єктивно підійшли до ситуації та послідовно вислухали позиції всіх сторін: НАБУ, міністерства оборони, керівництва компанії", - написав Арахамія в соцмережах.
Він додав, що слідчі органи обмежені таємницею слідства і багато питань залишилися без відповіді з об'єктивних причин, проте голова фракції поділився кількома висновками.
1. НАБУ діяли в рамках закону, своїх повноважень і підслідності. З урахуванням міжнародного аспекту цієї справи уникнути обшуків їм би не вдалося, і вони мали реагувати.
2. Обшуки проходили максимально культурно, носії інформації копіювалися, вилучалися лише ті носії, до яких не вдалося отримати доступ для копіювання. Такий самий підхід застосовувався і до сейфів. (У повідомленні НАБУ про обшук, Бюро вказало, що їх співробітникам довелося ламати сейф, тому що ключі від нього "працівники компанії не надали".)
3. Робота підприємства не порушена, воно продовжує працювати без перебоїв, відвантажує продукцію та здійснює іншу діяльність.
4. За поточними замовленнями у міністерстві оборони, необґрунтованих затримок із виконанням замовлень не виявлено.
"На комітеті ми висловили підтримку виробнику, пояснили НАБУ, що це стратегічний постачальник критично важливої продукції й необхідно максимально дбайливо ставитись до можливих перебоїв у роботі підприємства", - додав Арахамія.
Своєю чергою керівництво НАБУ запевнило в усвідомленні цих фактів і пообіцяло виконувати свою роботу зі щонайменшими незручностями для підприємства.
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