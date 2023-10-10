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Румунія надаватиме підтримку Україні до повної перемоги над російським агресором - Йоганніс
16:53 10.10.2023 |
Румунія надаватиме підтримку Україні, зокрема військового характеру, до повної її перемоги над російським агресором, звільнення територій і притягнення винних із числа військово-політичного керівництва РФ за вчинення злочинів, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні в перемозі у війні... Я запевнив сьогодні президента Зеленського в тому, що Румунія та її народ із цілковитою рішучістю буде всебічно і змістовно підтримувати Україну та її народ, зокрема й допомогою воєнного характеру, і стільки часу, скільки буде потрібно, до перемоги над російським агресором, до визволення всієї української території, притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів та потім - у процесі відбудови України", - заявив Йоганніс на спільній із Зеленським прессконференції.
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