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АНАЛІТИКА

Румунія надаватиме підтримку Україні до повної перемоги над російським агресором - Йоганніс

 

Румунія надаватиме підтримку Україні, зокрема військового характеру, до повної її перемоги над російським агресором, звільнення територій і притягнення винних із числа військово-політичного керівництва РФ за вчинення злочинів, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні в перемозі у війні... Я запевнив сьогодні президента Зеленського в тому, що Румунія та її народ із цілковитою рішучістю буде всебічно і змістовно підтримувати Україну та її народ, зокрема й допомогою воєнного характеру, і стільки часу, скільки буде потрібно, до перемоги над російським агресором, до визволення всієї української території, притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів та потім - у процесі відбудови України", - заявив Йоганніс на спільній із Зеленським прессконференції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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