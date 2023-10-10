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Закупівля неякісних бронежилетів: експосадовцям Міноборони повідомили про нову підозру
13:12 10.10.2023 |
Правоохоронці повідомили про нову підозру, а також про зміну підозри колишнім заступнику міністра оборони та в.о. директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету.
Зазначається, що вони замовили ці засоби індивідуального захисту за кордоном. Всі договори укладалися за повною передплатою. Водночас експосадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції, а також закуповували амуніцію за завищеними цінами.
"Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань", - пояснили в Офісі генпрокурора.
Згідно з висновками експертиз, дана амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.
Тож, підозрюваним інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України - ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Загалом унаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.
Наразі підозрювані перебувають під вартою.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, утім надали посилання, у якому нагадують, що 1 лютого було повідомлено про підозру ексзаступнику міністра оборони у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Відомо, що тоді повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони України В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
За даними ДБР, Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.
За інформацією слідчих, чиновник не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведення лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".
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