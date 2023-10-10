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АНАЛІТИКА

WSJ: У Сенаті США хочуть ухвалити річний пакет допомоги Україні в $50-100 млрд

 

Проукраїнські сенатори США з обох партій хочуть якнайшвидше ухвалити річний пакет допомоги для України у розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

Як йдеться у матеріалі, вони кажуть, що ухвалення великого пакету, достатнього для того, щоб підтримати Україну до наступних виборів у США, стане потужним сигналом за кордоном, що хаос у Палаті представників не вплине на довгострокову підтримку Києва.

За думку сенаторів, буде легше отримати підтримку одного великого пакету, ніж кількох дрібних, особливо серед республіканців, які перебувають під дедалі більшим тиском виборців своєї партії, що виступають проти подальших витрат на війну.

"Я хотів би одного пакету, який закрив би питання. Я хочу провести їх (українців) через наступний бойовий сезон, через наступний рік, щоб росіяни зрозуміли, що для них стає гірше, а не краще", - сказав сенатор Ліндсі Грем від республіканеців.

Втім, очікує видання, будь-який майбутній пакет допомоги зустріне опір з боку тих республіканців, які розчаровані тим, що вони вважають недостатньою підзвітністю за кошти, вже надіслані Україні, і які виступають проти виділення грошей у військові зусилля іншої країни замість вирішення нагальних проблем всередині країни, таких як безпека кордонів.

У публікації також зазначають, що невідомо, як напад палестинських бойовиків ХАМАСу на Ізраїль може вплинути на думку законодавців щодо допомоги Україні, адже він викликав шок у Вашингтоні та вже перефокусував увагу США на допомогу ключовому близькосхідному союзнику.

Також на ухвалення допомоги Україні впливає відсутність спікера Палати представників після звільнення Кевіна Маккарті.

Проукраїнські сенатори заявили, що нова допомога має бути надана в період між поверненням Сенату з канікул 16 жовтня та закінченням терміну дії чинного тимчасового законопроєкту про витрати 17 листопада. Вони висловили обережний оптимізм щодо ухвалення більшого пакету.

"Безпека кордонів - це мета, яку я та інші демократи поділяємо. Тому я думаю, що існує потенційна можливість для компромісу, якщо безпека кордонів - це те, чого вимагають республіканці", - сказав сенатор від демократів Річард Блюменталь.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Західна преса на вихідних повідомляла, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 млн і що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України.

Ключові теги: США
 

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