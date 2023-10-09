Суд відсторонив затриманого на хабарі мера Сум від займаної посади

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого спільно директором Департаменту інфраструктури викрито на отриманні хабаря у розмірі 2,13 млн грн.

Строк відсторонення Лисенка від посади - 2 місяці, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомлялося, 2 жовтня НАБУ за участі СБУ викрило Лисенка та його підлеглого "на гарячому" під час одержання останнього траншу хабаря у розмірі 1,4 млн грн.

У пресцентрі СБУ уточнювали, що мер Сум і директор департаменту міськради "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Від керівництва компанії посадовці загалом вимагали і отримали 2,13 млн грн.

5 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наступного ж дня він вийшов на свободу після внесення застави.