Фінансові новини
- |
- 09.10.23
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд відсторонив затриманого на хабарі мера Сум від займаної посади
19:14 09.10.2023 |
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого спільно директором Департаменту інфраструктури викрито на отриманні хабаря у розмірі 2,13 млн грн.
Строк відсторонення Лисенка від посади - 2 місяці, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як повідомлялося, 2 жовтня НАБУ за участі СБУ викрило Лисенка та його підлеглого "на гарячому" під час одержання останнього траншу хабаря у розмірі 1,4 млн грн.
У пресцентрі СБУ уточнювали, що мер Сум і директор департаменту міськради "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Від керівництва компанії посадовці загалом вимагали і отримали 2,13 млн грн.
5 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наступного ж дня він вийшов на свободу після внесення застави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
|Прокуратурі передали подання на двох «слуг» за бійку - ЗМІ
|Коломойського в суді спитали, чи забрали в нього громадянство. Він ухилився від прямої відповіді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд відсторонив затриманого на хабарі мера Сум від займаної посади
|«Венеційка» розкритикувала ідею обмежень для ексчленів проросійських партій
|У МВФ назвали зобов'язання Києва за програмою з фондом, які потрібно виконати
|Порошенко на ПА НАТО закликав керівництво альянсу запросити Україну на Вашингтонський саміт
|У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі
|Коболєв став радником президента Молдови
Бізнес
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки
|Visa виділила $100 млн на інвестиції в штучний інтелект
|Маск протестував пряму трансляцію у соцмережі X: грав у Diablo IV