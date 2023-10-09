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Суд відсторонив затриманого на хабарі мера Сум від займаної посади

19:14 09.10.2023 |

Політика

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого спільно директором Департаменту інфраструктури викрито на отриманні хабаря у розмірі 2,13 млн грн.

Строк відсторонення Лисенка від посади - 2 місяці, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомлялося, 2 жовтня НАБУ за участі СБУ викрило Лисенка та його підлеглого "на гарячому" під час одержання останнього траншу хабаря у розмірі 1,4 млн грн.

У пресцентрі СБУ уточнювали, що мер Сум і директор департаменту міськради "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Від керівництва компанії посадовці загалом вимагали і отримали 2,13 млн грн.

5 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Наступного ж дня він вийшов на свободу після внесення застави.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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