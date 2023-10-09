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АНАЛІТИКА

Порошенко на ПА НАТО закликав керівництво альянсу запросити Україну на Вашингтонський саміт

 

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені, закликав надати Україні на Вашингтонському саміті у 2024 році запрошення до альянсу.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності" в понеділок, він запитав у заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, якою є позиція НАТО і що потрібно терміново зробити Україні для позитивного рішення у Вашингтоні.

"Не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умови домінування у повітрі. Тому нам потрібні винищувачі F-16 або шведські Gripen. Так само, як потрібен протиповітряний захист, далекобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу, на військові рейки, у військовий режим, з тим, щоб перемогти росію у протистоянні постачання зброї", - сказав Порошенко.

Політик також закликав посилити санкції проти РФ, щоб нарешті відрізати її можливості фінансувати цю війну.

"Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки, окрім НАТО. Членство України в альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. Тож я хотів би запитати заступника генерального секретаря: якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України, адже ми маємо вікно можливостей для цього? Що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи", - звернувся Порошенко до керівництва альянсу.

Джоане на це відповів: "Не нехтуйте, як би це складно не було, внутрішніми структурними реформами. Розумію, як складно досягти більшої транспарентності у публічному житті держави. Як і забезпечити, щоб одночасно з протистоянням у кривавій війні ще й робити структурні реформи. Зрозуміло, що радити легко, однак це треба робити. Адже ці реформи потрібні вам не лише для того, щоб доєднатися до НАТО, а й для того, щоб зробити вашу економіку більш міцною і більш міцним ваше суспільство", - додав заступник генсека НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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