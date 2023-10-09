Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі

 

Підтримка України з боку Європейського союзу не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі 9 жовтня.

Представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ "ніщо і в жодному разі не вплине".

"У цьому не може бути жодного сумніву", - зазначив Мамер.

Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".

Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та "якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті".

За його словами, РФ неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України "все, що відбувається у міжнародній сфері".

"Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", - додав Стано.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5527
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 38,4827
  0,1706
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5520  0,05 0,12 38,2596  0,04 0,11
EUR 39,7948  0,05 0,12 40,7808  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,03 0,08 36,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес