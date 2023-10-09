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У Єврокомісії зробили заяву про підтримку України на тлі ситуації в Ізраїлі
16:59 09.10.2023 |
Підтримка України з боку Європейського союзу не зазнає змін на тлі загострення ситуації на Близькому сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль.
Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Брюсселі 9 жовтня.
Представник ЄК наголосив, що на допомогу ЄС Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ "ніщо і в жодному разі не вплине".
"У цьому не може бути жодного сумніву", - зазначив Мамер.
Також він звернув увагу, що у своїй заяві у суботу, 7 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії".
Водночас представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано додав, що на завтрашній екстреній зустрічі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Ізраїлі, та "якою має бути відповідь Євросоюзу в цьому контексті".
За його словами, РФ неодмінно намагається використати для своєї кампанії проти України "все, що відбувається у міжнародній сфері".
"Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", - додав Стано.
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