Повідомлено про підозру гендиректору одного з підприємств «Укроборонпрому» та близькому родичу експершого заступника секретаря РНБО

Правоохоронці повідомили про підозру гендиректору одного з підприємств концерну "Укроборонпром" і близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО, злочинні дії яких завдали майже 13 млн грн збитків, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору ДК "Укрспецекспорт" та особі, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у п'ятницю.

Як повідомляється, "дії колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії другої особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищезазначеного зловживання".

Зважаючи на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, наголошується в повідомленні САП.

Як повідомляє САП, у межах досудового розслідування за фактами зловживань в оборонній сфері, пов'язаних з діяльністю ДК "Укроборонпром", розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК "Укрспецекспорт" вступив у змову із близьким родичем на той час першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК "Укрспецекспорт", шляхом підписання договору про постачання обладнання.

Так, протягом серпня 2016 року - лютого 2017 року зазначені особи забезпечили підписання та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14,377 млн грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів і ціною договору становила 12,947 млн грн.

"Ці дії призвели до того, що ДК "Укрспецекспорт" завдано збитків у розмірі 12,947 млн грн. У свою чергу близький родич колишнього першого заступника секретаря РНБО України збагатився на цьому на понад $170 тис. - саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту", - повідомляє САП.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.

У повідомленні не називають імен фігурантів. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах, ідеться про Ігоря Гладковського та Павла Букіна.