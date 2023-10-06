Справа про 63 мільйони збитків: ВАКС збільшив заставу заступнику міністра агрополітики Висоцькому в 6 разів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів у якості гуманітарної допомоги.

Як ідеться в повідомленні САП, колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31 серпня 2023 року в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов'язок, а саме носіння електронного засобу контролю.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 24 серпня НАБУ повідомило про підозру першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому та колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану.

За даними слідства, Висоцький реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн. Йдеться про закупівлю продуктів харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.

Своєю чергою у Мінагрополітики вину Висоцького заперечують. У міністерстві уточнювали, що Висоцький у березні-квітні 2022 року погодив закупівлю імпортних макаронних виробів із твердих сортів пшениці для обласних військових адміністрацій у двох суб'єктів господарювання: ТОВ "Олімп" та ТОВ "ВінсайдЛайт".

"Обґрунтовуючи підозру, слідство зазначає, що вартість макаронних виробів станом на березень-травень 2022 року варіювалась від 33,65 грн до 36,89 грн. Разом з тим, слідство не враховує, що Державна служба статистики України за період березня-травня 2022 року надає ціни по макаронах з твердих сортів пшениці за 500 грам, а здійснювалась закупівля 1 кг, а тому ціна становила понад 72 грн за кг, що виключає збитки. Очевидно, що зазначена важлива арифметична помилка має бути слідством врахована та виправлена", - наголошували у міністерстві.