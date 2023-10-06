ВАКС продовжив на місяць запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу» Коболєву

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за клопотанням прокурора САП продовжив на один місяць запобіжний захід ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

Згідно з повідомленням на сайті ВАКС, підозрюваний зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти детективу, прокурору про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексголові НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" щодо умови "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.