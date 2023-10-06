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АНАЛІТИКА

Адміністрація Байдена розглядає фінансування допомоги Україні через гранти Держдепу, – ЗМІ

 

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох американських чиновників.

Білий дім розглядає низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці в останню хвилину виключили фінансування допомоги України з угоди про запобігання зупинки роботи уряду.

Байден натякнув на цю стратегію в середу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Один із чиновників сказав, що президент мав на увазі "існуючі фінансові повноваження", які Конгрес раніше надав адміністрації, "які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні ще деякий час, якщо Конгрес не діятиме".

Одним із варіантів, який розглядається, є використання іноземного військового фінансування. Це програма Держдепартаменту, яка надає гранти або позики для допомоги країнам-партнерам у придбанні зброї та оборонного обладнання, призначеного для України та інших країн, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, кажуть двоє посадовців.

За даними Державного департаменту, станом на 21 вересня у США залишилося приблизно $650 млн із $4,6 млрд зовнішнього військового фінансування, яке Конгрес виділив у двох додаткових пакетах для України та "країн, які постраждали від ситуації в Україні".

Адміністрація Байдена також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з інших статей бюджету Пентагону на підтримку України, за словами представника Міністерства оборони, знайомого з перебігом дискусії. Однак, цей шлях потребуватиме схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, не прийнято.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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