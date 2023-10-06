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ВР повернула «годину запитань до уряду» - нардепи
10:59 06.10.2023 |
Верховна Рада відновила практику проведення "години запитань до уряду", яка була регулярною на пленарних засіданнях до повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Ми дотисли повернення години запитань до уряду , нарешті премʼєр відповість на запитання народних депутатів", - написала вона у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.
Про відновлення передбаченої регламентом "години запитань до уряду" поінформував також член фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, парламентарії зможуть поставити свої запитання, зокрема, міністру енергетики Герману Галущенку та віцепрем'єру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову.
Згідно з регламентом ВР, щотижня, відведеного для пленарних засідань, у п'ятницю з 10:00 до 11:00 має проводитися "година запитань до уряду". У рамках неї порушуватимуться питання тільки на тему, яку депутатські фракції та групи визначили на погоджувальній раді.
Під час "години запитань до уряду" в засіданні парламенту бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми через поважні причини.
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