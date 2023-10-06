Німеччина планує передати Україні ще один ЗРК Patriot

Німеччина працює над тим, щоб передати Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot на найближчі зимові місяці. Про це повідомили у четвер, 5 жовтня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент України Володимир Зеленський за підсумком зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

"Змістовна зустріч із федеральним канцлером Олафом Шольцом. Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці. Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи й народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей", - написав Зеленський у Telegram.

Водночас Шольц наголосив, що посилення протиповітряної оборони України системою Patriot "це те, що зараз найбільше потрібно", пише агенція Reuters. Пріорітетом для України її зробило те, що Росія взимку спробує знову атакувати інфраструктуру та міста ракетами і безпілотниками, сказав Шольц.

До теперішнього часу в розпорядженні України було два ЗРК Patriot. Один із них Київ отримав від США, інший надала Німеччина спільно з Нідерландами. У серпні Німеччина надала ще дві пускові установки для Patriot.

Шольц про Taurus: Потрібно переконатися, що не буле ескалації

Водночас Шольц не дав чіткої відповіді на запитання журналістів про інформацію видання Bild, яке написало, що Німеччина нібито не планує постачати Україні крилаті ракети Taurus. Натомість він розповів про систему Patriot. "Звичайно, ми повинні переконатися, що не буде ескалації війни і що Німеччина не стане частиною конфлікту", - також додав Шольц.

Як пише агентство dpa з посиланням на підтвердження джерел в німецькому уряді, Шольц нині виступає проти передачі Україні ракет Taurus, незважаючи на неодноразові прохання Києва. За даними співрозмовників агентства, Шольц готовий повернутися до цього питання пізніше, але наразі такі поставки не схвалить. Натомість Німеччина планує й надалі зосереджуватися на передачі Україні артилерії та систем ППО, розповіли джерела агенції.

Нагадаємо, за даними джерел видання Bloomberg, Німеччина також планує передати Україні додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Наразі Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T.