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Голова Євроради зустрівся із Зеленським: Підтримуємо Україну до перемоги
20:24 05.10.2023 |
Президент Європейської ради Шарль Мішель провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада, який відбувається в четвер.
Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".
Мішель за підсумками зустрічі підкреслив готовність Євросоюзу продовжувати підтримку України й нагадав, що там готують пакет довгострокової підтримки Києва.
"У підтримці України немає плану Б. Лише план А - непохитна підтримка доти, доки Україна не переможе", - зазначив він.
В Офісі президента повідомили, що Зеленський і Мішель обговорили пріоритетні військові потреби України, реалізацію української "формули миру" й підготовку до проведення Глобального саміту миру.
Нагадаємо, у Гранаді триває третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці - Європейської політичної спільноти, на якій особисто присутній президент Володимир Зеленський.
Він уже зустрівся з головами урядів Вірменії та Словаччини, а також президентом Франції.
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