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Німеччина передала Україні спеціальне обладнання для відновлення інфраструктури

Німеччина передала Україні спеціальне обладнання для відновлення інфраструктури

 

Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка знадобиться країні для відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Посольство Німеччини в Україні.

Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель і відновлення доріг в Україні.

Зазначається, що допомога фінансується МЗС Німеччини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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