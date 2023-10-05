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Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Вірменії Пашиняном: про що говорили

Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Вірменії Пашиняном: про що говорилиПід час візиту до Італії президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, під час зустрічі з Пашиняном вони порушили питання безпекової ситуації на Південному Кавказі. Україна, зі свого боку, зацікавлена в стабільності регіону й дружніх відносинах із його країнами.

Також, як відзначив Володимир Зеленський, сторони обговорили двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти.

Історичний момент

"Президент мав розмову з прем'єр-міністром Вірменії. Це, до речі, була перша розмова між президентом України і прем'єр-міністром Вірменії. Тому можна сказати, що момент історичний", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Вірменія
 

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