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У президентки Словаччини пояснили заяву про ненадання військової допомоги Україні
13:05 05.10.2023 |
У президентки Словаччини пояснили слова її речника про те, що Зузана Чапутова не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду, який потенційно матиме діаметрально протилежний курс, ніж чинний кабінет.
Про це у ексклюзивному коментарі "Європейській правді" заявила Яна Кобзова, радниця президентки Словаччини з питань зовнішньої політики.
"Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні", - пояснила Кобзова.
Тому, на думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, підкреслила речниця.
"Президентка Чапутова проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду і продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження", - зазначила Кобзова.
При цьому вона наголосила, що військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною.
"Президентка Чапутова з самого початку була рішучою прихильницею такої допомоги і спілкувалася з урядом щодо її підтримки, в тому числі після нещодавнього візиту президента Зеленського до Словаччини в липні", - зауважила Кобзова.
Напередодні ЗМІ у Словаччині повідомили, що Міністерство оборони країни розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Чапутова виступила проти такого плану.
У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що Чапутова "погодилася з прем'єр-міністром, що результати демократичних виборів слід поважати в цьому питанні".
Нагадаємо, Роберт Фіцо та очолювана ним політсила отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині. У понеділок Фіцо отримав два тижні на формування уряду.
Фіцо раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.
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