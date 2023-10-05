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АНАЛІТИКА

США і Європа шукають юридичні підстави для передачі Україні $300 млрд російських активів

 

США та європейські партнери вивчають які є правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України, зокрема, $300 млрд, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один зі способів це зробити - якраз через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів - у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього є юридична основа", - сказав він під час дискусії в Техаському університеті в Остіні в середу, 4 жовтня.

За словами Блінкена, йдеться про $300 млрд.

Держсекретар вважає, що в разі, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною без покарання, це дасть сигнал в усьому світі країнам, які мають намір почати агресію, що їм це зійде з рук: "Це відкриття скриньки Пандори з конфліктами. Нікому не буде добре в цьому світі, світі конфлікту й агресії", вважає він.

На його думку, у цьому світі США незмінно були б залучені в конфлікт, і це обійшлося б набагато дорожче, ніж підтримка України.

Блікен також зазначив, що 50 країн залучені до активної підтримки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

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