Байден стурбований майбутньою допомогою Україні на тлі звільнення Маккарті, готує промову

Президент США Джо Байден прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що побоюється через подальше схвалення допомоги Україні, повідомляє Білий дім.

"Мене це непокоїть, але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", - сказав Байден журналістам на брифінгу у середу.

За словами президента США, його "справді турбує" розбрат між Республіканською партією в Конгресі, частина якої домоглася усунення Маккарті, звинувативши в "таємній змові" з Білим домом про допомогу Україні.

"Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", - додав він.

Американський лідер сказав, що подальша підтримка України - на користь американців, про що він незабаром скаже.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", - сказав американський президент, не уточнивши, що має на увазі.

Як повідомлялося, Палата представників США усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.