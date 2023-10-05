Фінансові новини
- |
- 05.10.23
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Байден стурбований майбутньою допомогою Україні на тлі звільнення Маккарті, готує промову
23:37 04.10.2023 |
Президент США Джо Байден прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що побоюється через подальше схвалення допомоги Україні, повідомляє Білий дім.
"Мене це непокоїть, але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", - сказав Байден журналістам на брифінгу у середу.
За словами президента США, його "справді турбує" розбрат між Республіканською партією в Конгресі, частина якої домоглася усунення Маккарті, звинувативши в "таємній змові" з Білим домом про допомогу Україні.
"Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", - додав він.
Американський лідер сказав, що подальша підтримка України - на користь американців, про що він незабаром скаже.
"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", - сказав американський президент, не уточнивши, що має на увазі.
Як повідомлялося, Палата представників США усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ДБР завершило розслідування у справі про розстріл «Небесної сотні»: перед судом постануть Янукович і весь силовий блок
|«Вийшла недокомунікація»: у Київраді пояснили зміни оплати проїзду
|У США вперше в історії усунули з посади спікера Палати представників
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg
|Байден стурбований майбутньою допомогою Україні на тлі звільнення Маккарті, готує промову
|Байден про постачання ATACMS Україні: ми виконали все, що просив Зеленський
|Угорщина захотіла від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до списку спонсорів війни
|Україна наступного року почне виробляти гаубиці з британською компанією, - Камишін
|США передали Україні конфісковані іранські патрони
Бізнес
|Spotify представив ШІ для клонування голосів подкастерів і перекладу їх іншими мовами
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні