Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден стурбований майбутньою допомогою Україні на тлі звільнення Маккарті, готує промову

 

Президент США Джо Байден прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що побоюється через подальше схвалення допомоги Україні, повідомляє Білий дім.

"Мене це непокоїть, але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", - сказав Байден журналістам на брифінгу у середу.

За словами президента США, його "справді турбує" розбрат між Республіканською партією в Конгресі, частина якої домоглася усунення Маккарті, звинувативши в "таємній змові" з Білим домом про допомогу Україні.

"Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату в обох партіях заявили, що підтримують фінансування України", - додав він.

Американський лідер сказав, що подальша підтримка України - на користь американців, про що він незабаром скаже.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", - сказав американський президент, не уточнивши, що має на увазі.

Як повідомлялося, Палата представників США усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6023
  0,0122
 0,03
EUR
 1
 38,4288
  0,1025
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес