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Байден про постачання ATACMS Україні: ми виконали все, що просив Зеленський
23:30 04.10.2023 |
Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента США Джо Байдена.
У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.
"Я розмовляв із Зеленським, і все, що він просив, ми виконали", - відповів президент.
ATACMS для України
Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.
Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.
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