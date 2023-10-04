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У України гарний діалог з більшістю кандидатів на пост спікера Палати представників США, - посол
11:43 04.10.2023 |
З більшістью тих, кого наразі називають можливими кандидатами на пост спікера Палати представників США, Україна має гарний діалог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook посла України в США Оксани Маркарової.
"Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать (імен можливих кандидатів на посаду спікера, - ред.), та їх командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", - констатувала вона, додавши, що поки кандидат чи кандидати не будуть публічно висунуті, обговорювати що-небудь поки зарано.
Як розповіла посол, до обрання нового спікера Палата представників не може голосувати закони, однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується.
Наразі, як додала Маркарова, Палата представників оголосила, що завершила сесійний тиждень і планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка. До цього часу "буде йти жваве обговорення потенційних кандидатів, а самі кандидати будуть проводити закриті дискусії і тестувати рівень підтримки".
"Багато імен вже активно обговорюють - від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза (Стів, конгресмен, який обіймає другу за значенням посаду в Палаті представників серед республіканців після спікера, - ред.) до багатьох інших імен", - додала вона.
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