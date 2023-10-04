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Україна отримає право на 186 млрд євро допомоги при вступі до ЄС, - FT
10:35 04.10.2023 |
Після вступу до Європейського Союзу, Україна отримає право на отримання 186 млрд євро з бюджету блоку протягом семи років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times
Як зазначає видання, розрахунки генерального секретаріату ради, органу, який представляє уряду 27 держав-членів блоку, свідчать, що з появою дев'яти нових членів бюджет ЄС збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро.
Згідно з чинними правилами ЄС, Україна отримає право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС (САР) протягом семи років.
Україна також матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів об'єднання ЄС, які використовуються на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах ЄС. За оцінками Financial Times, із дев'ятьма новими державами-членами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта втратить права на таке фінансування.
Вплив України на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найбільшим. Україна стане найбільшим одержувачем допомоги від блоку на 41,1 млн га сільськогосподарських площ, що використовуються, відтіснивши Францію на друге місце. Це означає, що виплати існуючим одержувачам зменшаться на 20% на гектар сільськогосподарської землі.
Фінансова вартість вступу всіх дев'яти членів (Україна, Молдова, Грузія та шість держав Західних Балкан) у бюджеті становитиме 257 млрд євро. Побічні ефекти для чинних країн-членів ЄС включатимуть скорочення субсидій фермерам приблизно на 20%.
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