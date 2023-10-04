Україна може стати членом ЄС в 2030 році, - голова Європейської ради

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

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"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

"Процвітаюча і безпечна Україна - у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.

Зазначимо, що глави держав та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця року.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоби стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав 2 жовтня президент України Володимир Зеленський, для відкриття переговорів потрібна не лише готовність нашої країни, а й готовність Євросоюзу.

Учора, 3 жовтня, стало відомо, що Європейський Союз, ймовірно, вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.