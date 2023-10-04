НАБУ повідомило про підозру затриманому на хабарі меру Сум Лисенку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру міському голові Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, яких затримали напередодні увечері.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн, дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Напередодні НАБУ за участі СБУ викрило Лисенка та його підлеглого "на гарячому" під час одержання останнього траншу хабаря у розмірі 1,4 млн грн.

У пресцентрі СБУ уточнювали, що мер Сум і директор департаменту міськради "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Від керівництва компанії посадовці загалом вимагали і отримали 2,13 млн грн.