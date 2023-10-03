Фінансові новини
- |
- 03.10.23
- |
- 23:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ
17:54 03.10.2023 |
Компанія SPEE3D відправила сім металевих 3D принтерів WarpSPEE3D для швидкого виготовлення критично важливих запчастин для різної військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defense Post.
Компанія з Мельбурна надала цю техніку Силам оборони у рамках Ініціативи сприяння безпеці України Міноборони США. Вартість кожного модуля складає 1 мільйон доларів.
"Ми зосереджені на наданні українським солдатам ресурсів для посилення можливостей технічного обслуговування та ремонту, коли і де це найважливіше", - сказав Кріс Харріс, віце-президент з оборони SPEE3D.
Навіщо потрібні принтери
ЗСУ постійно потребують запчастини, особливо бойових точок. Принтери прискорять процес отримання запчастин. Наразі військові чекають, поки запчастини доставлять із тилу.
Також установки будуть задіяні в отриманні запчастин на техніку, таку як бронетранспортери та гармати. Деякі з них були виготовлені 40 років тому і більше не виробляються.
Принтери використовуються українськими військовими для виробництва різних виробів, необхідних на фронті, таких як:
* Захисне спорядження, включаючи бронежилети, каски та щити.
* Медичні вироби, включаючи ноші, бинти та хірургічні інструменти.
* Зброя та боєприпаси, включаючи гранатомети, міни та снаряди.
* Інші вироби, включаючи ремонтні деталі для техніки та інструменти.
3D друк є ефективним способом виробництва цих виробів за умов бойових дій. Він дозволяє швидко і недорого створювати матеріали, яких потребують військові.
Військова допомога Австралії
Австралія надала Україні 20 000 боєприпасів, 70 бронетранспортерів M113AS4, 20 легких броньованих машин Bushmaster, 14 ударних безпілотників Switchblade, 30 000 протитанкових ракет Javelin та 10 000 протитанкових гранатометів Carl Gustaf.
Також Австралія навчила українських захисників за британською програмою INTERFLEX. Це програма, за якою українські військові навчаються за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни
|У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ повідомило про підозру затриманому на хабарі меру Сум Лисенку
|Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
|Польський концерн займатиметься модернізацією українських танків, - ЗМІ
|Справа «Роттердам+»: суд наклав арешт на майно трьох обвинувачених
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Армія США готова швидко відправити ATACMS в Україну після схвалення Байдена
Бізнес
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії