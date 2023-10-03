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АНАЛІТИКА

Польський концерн займатиметься модернізацією українських танків, - ЗМІ

 

Польський оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує займатися модернізацією і ремонтом танків PT-91 і Т-72, які раніше були передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Після візиту до Польщі президента України Володимира Зеленського, який відбувся у квітні, оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa спільно з українською компанією "Укроборонпром" створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце.

Також очікується, що завод у Глівіце згодом обслуговуватиме і модернізуватиме танки PT-91 і Т-72, передані Україні.

Ще завод планує займатися обслуговуванням танків Leopard 2A4, які країни Заходу передають Україні.
PT-91 Twardy

Польський основний бойовий танк третього покоління, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

Т-72

Основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР. Прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій.

Leopard 2

Німецький основний бойовий танк третього покоління. Розроблений компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну попереднього Leopard 1 як основний танк західнонімецьких сухопутних військ.

Допомога від Польщі

У лютому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вже передала Збройним силам України 250 радянських танків Т-72.

Вчора Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Триває робота над іншими бойовими машинами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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