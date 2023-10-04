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Справа «Роттердам+»: суд наклав арешт на майно трьох обвинувачених
16:59 03.10.2023 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Так, суд наклав арешт на:
майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:
* квартиру загальною площею 41,3 кв. м., розташовану у Києві;
* будинок загальною площею 243,2 кв. м., розташований у Київській області;
майно колишнього гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха:
* квартиру загальною площею 81,90 кв. м., розташовану у Києві;
* квартиру загальною площею 72,4 кв. м., розташовану у Донецьку;
майно колишнього гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового:
* квартиру загальною площею 97,4 кв. м., розташовану у Києві;
* будинок загальною площею 219,6 кв.м.;
* 2 земельні ділянки.
"Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає", - заявили в суді.
Нагадаємо:
У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.
НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
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