Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Справа «Роттердам+»: суд наклав арешт на майно трьох обвинувачених

16:59 03.10.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання прокурора САП та наклав арешт на майно 3 обвинувачених у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, суд наклав арешт на:

майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:

* квартиру загальною площею 41,3 кв. м., розташовану у Києві;
* будинок загальною площею 243,2 кв. м., розташований у Київській області;

майно колишнього гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха:

* квартиру загальною площею 81,90 кв. м., розташовану у Києві;
* квартиру загальною площею 72,4 кв. м., розташовану у Донецьку;

майно колишнього гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового:

* квартиру загальною площею 97,4 кв. м., розташовану у Києві;
* будинок загальною площею 219,6 кв.м.;
* 2 земельні ділянки.

"Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає", - заявили в суді.

Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес