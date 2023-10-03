Армія США готова швидко відправити ATACMS в Україну після схвалення Байдена

Армія США готова відправити Україні частину своїх ракет ATACMS великої дальності, оснащених касетними боєприпасами, коли президент Джо Байден схвалить передачу.

Про це сказав помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми готові діяти швидко", - сказав він, зазначивши, що армія США підготовлена до такого розвитку подій.

Як зазначає Bloomberg, американські законодавці протягом кількох місяців закликали Байдена відправити ATACMS, чи армійську тактичну ракетну систему, в Україну. Люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши про це президентові України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона, що він готовий це зробити.

Існує кілька модифікацій ракет, у тому числі з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність дії від 25-300 км. Ракети несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Буш заявив, що ракети, які США відправлять, вже визначено. ATACMS може запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Різниця лише в тому, що один ATACMS запускається залпом з однієї й тієї ж пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й великі, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не суттєво", сказав Буш.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", - сказав він.

Армія готується до початкових поставок найближчим часом першої версії заміни ATACMS більшої дальності під назвою Precision Strike Missile, яка розвіє деякі побоювання щодо готовності до постачання ATACMS з армійського арсеналу, повідомив Буш репортерам минулого місяця. Обидва виробництва Lockheed Martin Corp.

Касетні ATACMS

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.