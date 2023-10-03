Данія виділила $14 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України

Данія внесла 100 млн данських крон (понад $14 млн) до спільної європейської закупівлі артилерійських боєприпасів для України по лінії Європейського оборонного агентства. Очікується, що боєприпаси буде поставлено протягом 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії, передає Інтерфакс-Україна.

"Українці все ще перебувають у ситуації, коли їм терміново потрібні артилерійські боєприпаси. Ми повинні щось зробити, і цим внеском Данія - у співпраці з іншими країнами ЄС - бере на себе відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів для її артилерії. Данія сприятиме збільшенню спільних закупівель боєприпасів і, як і раніше, готова підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Закупівлі здійснюються під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), яке Данія вступила 23 березня 2023 року. Проєкт зі спільних закупівель боєприпасів забезпечує загальну основу та мандат для держав-членів на здійснення спільних закупівель боєприпасів. Проєкт розрахований на вісім років, EDA є власником контракту та координує закупівлі.

"Дуже важливо, щоб допомога Україні ґрунтувалася на широкій співпраці між країнами-союзниками - зоаркма й на спільних закупівлях. Зі скасуванням минулого року "оборонного опціону" ЄС Данія отримала можливість повноцінно брати участь у європейському оборонному співробітництві, у тому числі в EDA. Це сприяє не лише наданню допомоги Україні, а й зміцненню данської та європейської безпеки у довгостроковій перспективі", - наголосив Поульсен.

EDA очікує, що боєприпаси буде поставлено у 2024 році.

На початку вересня повідомлялося, що EDA підписало вісім контрактів із європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.