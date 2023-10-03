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Туреччина передала Україні понад півтисячі великокаліберних кулеметів, - ЗМІ
08:47 03.10.2023 |
Турецький приватний виробник зброї Canik поставляє в Україну сотні великокаліберних кулеметів, які можна комбінувати з бронетехнікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Middle East Eye.
"Туреччина постачає Україні великокаліберні кулемети і вже поставила понад 600 одиниць", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Туреччина з початку війни в Україні таємно передала ЗСУ дрони, ракети з лазерним наведенням, захисне спорядження і бронетехніку.
Але нещодавно країна почала постачати моделі великокаліберних кулеметів Canik M2, які можуть використовуватися як сухопутними військами, так і поєднуватися з бронетехнікою.
Україна підписала кілька контрактів
Одне джерело повідомило, що в березні було підписано кілька контрактів із турецьким приватним виробником зброї Canik.
Друге джерело повідомило, що понад 600 вже доправлено в Україну для використання кількома службами, зокрема військовими та розвідувальними.
"Угода передбачає доставку набагато більшої кількості вантажів, ніж 600, найближчими місяцями буде відправлено ще більше кулеметів", - додало джерело видання.
Кулемети потрібні для боротьби з російськими дронами
Один експерт із Туреччини заявив, що вартість кожного кулемета оцінюють у 15 000-20 000 доларів, що означає, що вартість поточної поставки перевищує 10 мільйонів доларів.
Оборонний блог Armourer Bench повідомив минулого місяця, ґрунтуючись на загальнодоступних фотографіях, що з квітня в Україні було представлено дві моделі великокаліберних кулеметів М2 турецького виробництва.
У блозі додано, що моделі кулеметів M2F поставили для боротьби з невеликими дронами, які останніми місяцями дедалі частіше використовує російська армія. Одне українське джерело на умовах анонімності повідомило, що кулемети можуть бути встановлені на турецькі бронемашини BMC Kirpi, які було поставлено в Україну минулого року.
Туреччина та її ставлення до війни РФ проти України
Туреччина від самого початку вторгнення РФ в Україну займає неоднозначну позицію. З одного боку країна заявляє про свою підтримку територіальної цілісності України, з іншого - Туреччина вирішила не приєднуватися до санкцій і періодично веде офіційний діалог із Кремлем.
Рік тому повідомлялось, що турецький уряд поставив 50 протимінних бронеавтомобілів "Kirpi" для українських військових.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наприкінці липня заявляв, що його країна готова зробити свій внесок для закінчення війни в Україні.
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